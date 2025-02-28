Какие изменения ждут белорусов в марте? Рассказываем подробности

Так, в Министерстве образования Республики Беларусь сообщили, что с 3 марта в стране будет введена предварительная электронная запись на проставление апостиля на официальных документах, которые исходят из учреждений образования Беларуси. Записаться можно будет на официальном сайте ведомства. Необходимо будет указать вид документа и его номер.
Кроме того, в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь сообщили о запрете на лов щуки обыкновенной: в период с 1 марта по 15 апреля это правило будет действовать для Минской, Брестской, Могилевской, Гродненской и Гомельской областей, с 9 марта по 23 апреля — для Витебской области. Причиной является нерест рыбы.
Также с 1 марта в белорусской столице произойдут изменения в работе общественного транспорта. По сообщению ГП «Минсктранс», связано это с открытием новых станций третьей линии минского метро. В том числе будет введен новый автобусный маршрут № 56, который соединит ДС «Дружная» и железнодорожную станцию Минск-Южный. Помимо этого, в маршрут автобуса № 73 вносятся изменения с организацией движения на участке от ул. Лейтенанта Кижеватого по пр. Мира, ул. Николы Теслы, пл. «Старый Аэропорт», ул. Чкалова, ул. Московской в обоих направлениях. В ГП «Минсктранс» проинформировали и о сокращении маршрута автобуса № 45 со стороны ОП «Минскрыбпром» до ДС «Курасовщина» со следованием через остановочный пункт «Станция метро “Слуцкий гостинец”. Автобус № 82С будет заменен на троллейбус № 82. В “Минсктрансе” пояснили, что движение маршрута будет осуществляться через остановку “Станция метро “Аэродромная” в обоих направлениях.
С 1 марта белорусов ждут изменения и в сфере мобильной связи. Начнут действовать комфортные тарифы роуминга между Беларусью и Россией. Уже определены условия. Как отметил министр связи и информатизации Константин Шульган, если в тарифный план абонента включены бесплатные минуты для звонков в другие сети, то 150 из них можно потратить в роуминге на исходящие вызовы. Кроме того, предполагается, что в роуминге будут доступны 5 гигабайт мобильного интернета на льготных условиях. Стоимость 1 гигабайта составит Br4.