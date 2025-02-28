Какие изменения ждут белорусов в марте? Рассказываем подробности

Также с 1 марта в белорусской столице произойдут изменения в работе общественного транспорта. По сообщению ГП «Минсктранс», связано это с открытием новых станций третьей линии минского метро. В том числе будет введен новый автобусный маршрут № 56, который соединит ДС «Дружная» и железнодорожную станцию Минск-Южный. Помимо этого, в маршрут автобуса № 73 вносятся изменения с организацией движения на участке от ул. Лейтенанта Кижеватого по пр. Мира, ул. Николы Теслы, пл. «Старый Аэропорт», ул. Чкалова, ул. Московской в обоих направлениях. В ГП «Минсктранс» проинформировали и о сокращении маршрута автобуса № 45 со стороны ОП «Минскрыбпром» до ДС «Курасовщина» со следованием через остановочный пункт «Станция метро “Слуцкий гостинец”. Автобус № 82С будет заменен на троллейбус № 82. В “Минсктрансе” пояснили, что движение маршрута будет осуществляться через остановку “Станция метро “Аэродромная” в обоих направлениях.