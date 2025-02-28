Власти Вологодской области создали НКО «Опричники» для воспитания молодежи

«Была такая инициатива от группы молодежи. Инициатива исходила снизу, это был креатив группы общественников, которые организацию создают, а не из чиновничьей среды. Как они это объясняют, здесь был очень долгое время Иван Грозный, Вологда считается столицей опричнины. Для них опричнина — это не кровавый террор и беззаконие, а символ порядка и стройной структуры», — пояснил источник.