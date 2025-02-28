Башкирия и Беларусь запускают в Уфе совместный проект по выпуску электротранспорта

Валерий Иванкович рассказал о планах дальнейшего сотрудничества с Башкирией. Он выделил два ключевых направления работы. Первое — развитие взаимодействия в рамках действующих производственных мощностей с возможностью выхода на новую строительную площадку. Это, по его словам, позволит организовать новый технологический виток и вовлечь башкирские предприятия в процесс локализации, что в итоге приведет к созданию более современного продукта. Второе направление — это развитие сервисного центра.