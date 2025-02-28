Башкирия и Беларусь запускают в Уфе совместный проект по выпуску электротранспорта

Сегодня, 28 февраля, в Доме Республики состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова с делегацией из Беларуси во главе с генеральным директором ОАО «МАЗ» — управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерием Иванковичем. Основной темой встречи стала реализация нового инвестиционного проекта в сфере промышленной кооперации.
В рамках визита белорусской делегации было официально зарегистрировано совместное предприятие «Территория развития электротранспорта МАЗ — УТТЗ». Министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов сообщил, что новый проект по выпуску современного городского электрического транспорта станет приоритетным направлением сотрудничества с Минским автомобильным заводом.
Муратов пояснил, что общий объем инвестиций в проект составит около 1,6 миллиарда рублей. Новое производство планируют разместить на площадке особой экономической зоны «Алга» рядом с индустриальным парком «Уфимский». Строительство комплекса займет два года.
Валерий Иванкович рассказал о планах дальнейшего сотрудничества с Башкирией. Он выделил два ключевых направления работы. Первое — развитие взаимодействия в рамках действующих производственных мощностей с возможностью выхода на новую строительную площадку. Это, по его словам, позволит организовать новый технологический виток и вовлечь башкирские предприятия в процесс локализации, что в итоге приведет к созданию более современного продукта. Второе направление — это развитие сервисного центра.
Генеральный директор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов заявил, что предприятие окажет поддержку в проектировании инфраструктуры площадки для будущего завода.
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