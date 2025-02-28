Синоптики озвучили предварительный прогноз на март в Башкирии.

Башгидрометцентр сообщил, какая погода ожидается в Башкирии в марте. Как обычно, синоптики осторожны в прогнозах на длительный период и указывают, что картина в целом укладывается в среднестатистические нормы — как по температуре, так и по осадкам.
Мартовская «норма» по градусам — минус 5, по снегу — 20−40 мм.
Что касается погоды на новой неделе, в её начале ночи обещают быть весьма холодными, но в середине произойдёт переход к весне: днём около нуля и даже выше, а ночные температуры также подтянутся ближе к нулевой отметке.