30 дней в Башкирии будут действовать ограничения для большерузов

С 1 по 30 апреля этого года в Башкирии вводят ограничения для большегрузов на региональных и межмуниципальных дорогах. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
Согласно постановлению регионального правительства, нагрузка на ось тяжеловесных машин в обозначенный период не должна превышать шесть тонн. А летом, с 1 июня по 31 августа, такие ограничения будут действовать в дни, когда температура поднимается выше 32 градусов.
Причина проста: весной дороги размывает из-за таяния снега, а летом жара делает асфальт более уязвимым, и, если по таким дорогам будут ездить многотонные фуры, покрытие быстро придет в негодность.
Как рассказала министр транспорта Башкирии Любовь Минакова, владельцы большегрузов с неделимым грузом смогут получить специальное платное разрешение на проезд через сайт «Росдормониторинга». Деньги пойдут в Дорожный фонд республики.
Следить за соблюдением ограничений будут сотрудники Ространснадзора и Центра организации дорожного движения.
Кстати, на дорогах региона уже работают восемь автоматических пунктов весогабаритного контроля. Если кто-то решит проигнорировать правила, его ждут штрафы — их размер зависит от того, насколько сильно превышены нормы.
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