«В Минске заканчиваются регистрационные знаки для автомобилей под цифрой 7». Автомобильные номера с цифрой «8» появятся в Беларуси

В Беларуси появятся автомобильные номера с обозначением «восьмого региона». Об этом начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич рассказал в эфире «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».
Представитель ГАИ объяснил, что в Минске заканчиваются регистрационные знаки для автомобилей под цифрой 7. Когда цифры «седьмого региона» закончатся, автомобильные номера будут выдаваться уже с цифрой 8.
Напомним, что в Беларуси у каждого региона есть свой автомобильный код: Брестская область получила единицу — «первый регион», Витебская — 2, Гомельская — 3, Гродненская — 4, Минская — 5, Могилевская — 6, Минск — 7.
Кроме того, почти год назад, в марте 2024-го в Минске владельцы транспортных средств получали регистрационные знаки серии XM. На тот момент свободными оставались шесть комбинаций букв — XН, XO, XР, XС, XT, XX. На данный момент авто выдают новые регистрационные знаки с буквами XX.
Кроме того, «Горремавтодор» назвал причину отказа от проекта со щадящими дорожными смесями с ингибитором: «Щадящей антикоррозийной соляной смесью посыпать дороги не будут».
Еще «Горремавтодор» назвал причину белесого налета на дорогах в Беларуси.