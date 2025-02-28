«В Минске заканчиваются регистрационные знаки для автомобилей под цифрой 7». Автомобильные номера с цифрой «8» появятся в Беларуси

Кроме того, почти год назад, в марте 2024-го в Минске владельцы транспортных средств получали регистрационные знаки серии XM. На тот момент свободными оставались шесть комбинаций букв — XН, XO, XР, XС, XT, XX. На данный момент авто выдают новые регистрационные знаки с буквами XX.