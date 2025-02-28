Уфимский блогер Рустам Набиев был удостоен федеральной награды

Вчера, 27 февраля, в Национальном центре «Россия» прошла четвертая церемония награждения лауреатов просветительской награды Знание. Премия, который является флагманским проектом Российского общества «Знание». 31 лауреат были отмечен в 21 номинации.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил награду в номинации «За вклад в просвещение в сфере “Спорт и ЗОЖ” альпинисту, блогеру, члену Общественной Палаты РФ Рустаму Набиеву.
Напомним, уроженец Башкирии в 2015 году потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске, где проходил срочную службу. Тогда он около семи часов провел под завалами здания, пережил клиническую смерть и срочную ампутацию. Оставшись инвалидом, молодой человек не сдался и решил жить полной жизнью. Сегодня они вместе с супругой Индирой воспитывают двоих дочек, а сам Рустам за последние несколько лет совершил на руках восхождение на несколько высочайших гор планеты.
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