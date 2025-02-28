Уфимский блогер Рустам Набиев был удостоен федеральной награды

Напомним, уроженец Башкирии в 2015 году потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске, где проходил срочную службу. Тогда он около семи часов провел под завалами здания, пережил клиническую смерть и срочную ампутацию. Оставшись инвалидом, молодой человек не сдался и решил жить полной жизнью. Сегодня они вместе с супругой Индирой воспитывают двоих дочек, а сам Рустам за последние несколько лет совершил на руках восхождение на несколько высочайших гор планеты.