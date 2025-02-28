Минобразования сказало, что изменилось в порядке ведения дневников

Сейчас в ведомстве отметили, что уточнены требования касаемо порядка ведения дневника учащихся в 3 — 4, а также в 5 — 11 классах на русском и белорусском языках. Например, изменения предусматривают сокращение записи домашнего задания, названий учебных предметов. Но уточняется, что правила сокращения слов регламентируют учителя в соответствии с существующими нормами.