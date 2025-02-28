Минобразования сказало, что изменилось в порядке ведения дневников

В Министерстве образования прокомментировали изменения в порядке ведения школьных дневников, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» сообщила, что Минобразования изменило правила ведения школьных дневников в Беларуси: «Допускаются исправления неправильных записей, не обязательно записывать расписание на титульном листе».
Сейчас в ведомстве отметили, что уточнены требования касаемо порядка ведения дневника учащихся в 3 — 4, а также в 5 — 11 классах на русском и белорусском языках. Например, изменения предусматривают сокращение записи домашнего задания, названий учебных предметов. Но уточняется, что правила сокращения слов регламентируют учителя в соответствии с существующими нормами.
И еще отмечено, что исправлять ошибку в дневнике будет возможно, только зачеркнув ее чертой и написав сверху правильный вариант.
Между тем автомобильные номера с цифрой «8» появятся в Беларуси: «В Минске заканчиваются регистрационные знаки для автомобилей под цифрой 7».