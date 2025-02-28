Крупное административное здание загорелось недалеко от центра Минска

В Минске 28 февраля крупное административное здание загорелось вблизи центра города. Подробности сообщил телеграм-канал МЧС.
Возгорание в крупном административном здании в Минске по адресу улица Смоленская дом 15 произошло в вечернее время. Около 18.30 часов в пресс-службе спасательного ведомства сказали, что подразделения МЧС работают по сообщению о загорании административного здания. На тот момент сообщалось, что загорелось имущество в одном из офисных помещений на пятом этаже здания.
Ближе к 19.00 часам ведомство сообщило, что спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Уточнялось, что пожарные не проводили эвакуацию, так как находящиеся в административном здании люди, покинули его самостоятельно при срабатывании системы оповещения «Молния».
— Посетители и работники покинули здание до прибытия МЧС. Пострадавших нет, — указали в пресс-службе.
Известно, что на месте пожара работали сразу 11 единиц техники. Проводится проверка.
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