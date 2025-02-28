Крупное административное здание загорелось недалеко от центра Минска

Возгорание в крупном административном здании в Минске по адресу улица Смоленская дом 15 произошло в вечернее время. Около 18.30 часов в пресс-службе спасательного ведомства сказали, что подразделения МЧС работают по сообщению о загорании административного здания. На тот момент сообщалось, что загорелось имущество в одном из офисных помещений на пятом этаже здания.