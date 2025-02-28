В начале весны в Ростовской области обещают морозы до −24 градусов

Синоптики прогнозируют контрастную погоду в Ростовской области в первые дни весны. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра. В то время как жители северных районов Ростовской области готовятся к усилению морозов в первые дни весны, когда температура может опуститься до −24°С, синоптики обещают небольшое потепление жителям южных районов региона.