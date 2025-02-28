В начале весны в Ростовской области обещают морозы до −24 градусов

Синоптики прогнозируют контрастную погоду в Ростовской области в первые дни весны. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра. В то время как жители северных районов Ростовской области готовятся к усилению морозов в первые дни весны, когда температура может опуститься до −24°С, синоптики обещают небольшое потепление жителям южных районов региона.
Так, в Ростове-на-Дону в пятницу, 28 февраля, ожидается температура воздуха днем в пределах −2…-4°С, а ночью −9…-11°С. В северной части Ростовской области прогнозируется небольшой снег и гололедица. В отдельных районах возможен туман и изморозь. Температура воздуха днем опустится до −3…-8°С, а ночью −6…-17°С.
В субботу, 1 марта, в Ростове осадков не ожидается, однако немного усилится ветер. Днем ожидается температура воздуха до −3…-5°С, а ночью −11…-13°С. В северных районах региона ночью мороз усилится до −19…-24°С.
В воскресенье, 2 марта, на юг области, включая Ростов-на-Дону, придет долгожданное, но незначительное потепление. Днем воздух прогреется до +1…+2°С, а ночью температура опустится до −2…-7°С.