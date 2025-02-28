Стерлитамакские врачи помогли мужчине тяжелой травмой колена, которую он получил еще 7 лет назад

В городской клинической больнице № 1 башкирского города Стерлитамака врачи-травматологи успешно прооперировали пациента с тяжелой травмой колена. Как рассказал на своей личной странице в социальных сетях главный врач учреждения Ильшат Яппаров, 35-летний мужчина получил травму семь лет назад во время игры в футбол. Тогда лечение проводилось амбулаторно, но три месяца назад у него возник «блок» правого коленного сустава при сгибании.