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Стерлитамакские врачи помогли мужчине тяжелой травмой колена, которую он получил еще 7 лет назад

Врачи ГКБ № 1 Стерлитамака спасли мужчине травмированное на футболе колено.

Источник: Комсомольская правда

В городской клинической больнице № 1 башкирского города Стерлитамака врачи-травматологи успешно прооперировали пациента с тяжелой травмой колена. Как рассказал на своей личной странице в социальных сетях главный врач учреждения Ильшат Яппаров, 35-летний мужчина получил травму семь лет назад во время игры в футбол. Тогда лечение проводилось амбулаторно, но три месяца назад у него возник «блок» правого коленного сустава при сгибании.

После тщательного осмотра и обследования врачи диагностировали застарелый полный разрыв передней крестообразной связки и разрыв медиального мениска правого коленного сустава. Было принято решение о плановой операции.

Пациента госпитализировали в травматологическое отделение, где ему провели артроскопическую пластику передней крестообразной связки, резекцию латерального и медиального менисков, а также санацию сустава.

Ранний послеоперационный период проходит без осложнений. Однако мужчине предстоит долгий и непростой путь реабилитации.

— Берегите свое здоровье. В случае заболевания опорно-двигательного аппарата записывайтесь на прием к травматологу-ортопеду, — заявил Ильшат Яппаров.

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