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Взносы на капитальный ремонт в Башкирии могут подорожать более чем в 1,5 раза

МинЖКХ Башкирии предлагает повысить взносы на капремонт на 63%
Источник: Комсомольская правда

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии опубликовало проект правительственного постановления, согласно которому с 1 мая этого года могут повыситься взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов.

В настоящее время минимальный размер взноса составляет 7,46 рубля за квадратный метр для домов до шести этажей и 8,1 рубля для домов выше шести этажей. Однако, если проект будет утверждён, эти суммы вырастут до 12,5 и 13,2 рубля соответственно.

Последний раз взносы на капремонт в Башкирии индексировали в январе 2022 года. В МинЖКХ объясняют необходимость повышения ростом инфляции, удорожанием строительных материалов и увеличением стоимости строительно-монтажных работ.

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