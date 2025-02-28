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В Ростове-на-Дону вандала начали портить новые остановки

В Ростове-на-Дону неизвестные стали портить новые «умные» остановки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону неизвестные стали портить новые «умные» остановки. Об этом сообщил на своей странице и.о. главы администрации города Александр Скрябин.

В городе активно внедряются современные «умные» остановки, оснащенные электронными табло, камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками. На сегодняшний день установлено 28 из 70 запланированных павильонов, и в ближайшие пять лет их количество планируется увеличить до 450. К сожалению, вандалы портят объекты городской среды. Совсем недавно неизвестные разгромили остановку на проспекте Буденновском и у памятника «Индустриальное сердце Ростова».

— Если вы стали свидетелями вандализма, пожалуйста, сообщайте об этом в правоохранительные органы, — отметил Александр Скрябин.