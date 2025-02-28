В Госдуму внесли законопроект о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Основанием для присвоения статуса станет участие в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, в том числе в приграничных регионах и зонах проведения специальной военной операции. Право на льготы также будут иметь те, кто получил ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении этих задач.