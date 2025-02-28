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В Госдуму внесли законопроект о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана военнослужащим, силовикам и сотрудникам противопожарной службы, которые служили в приграничье Курской области.

Источник: РИА "Новости"

Поправки предлагается внести в закон «О ветеранах». Согласно проекту, статус ветерана боевых действий или инвалида боевых действий будет предоставлен военнослужащим, в том числе уволенным в запас, сотрудникам МВД, Росгвардии, противопожарной службы, ФСИН, органов принудительного исполнения, а также прокурорам и следователям Следственного комитета России.

Основанием для присвоения статуса станет участие в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, в том числе в приграничных регионах и зонах проведения специальной военной операции. Право на льготы также будут иметь те, кто получил ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении этих задач.

Госдума