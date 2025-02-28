В Минобрнауки представили домены и сервисы для связи науки и бизнеса

Директор Центра развития научных и образовательных инициатив Ольга Тарасова рассказала о проекте «Наша Лаба». Это сервис по поиску и подбору научного оборудования и расходных материалов, произведенных в России и Белоруссии. В нем представлено свыше 22 тысяч товаров от 900 производителей. Работают сервисы «Научные мастерские» и «Работа на заказ». Первый представляет собой карту организаций по ремонту российских и иностранных приборов, а второй — модуль для быстрого решения научных и инженерных задач. Уже найдены подрядчики для реализации задач от НИЦ «Курчатовский институт» и компании СИБУР. Платформа поддерживает шесть иностранных языков.