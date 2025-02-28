В Минобрнауки представили домены и сервисы для связи науки и бизнеса

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Авторы гигантской электронной библиотеки об отечественной и мировой науке, интернет-портала для помощи молодым ученым, делающим первые шаги, и других молодежных цифровых платформ для кооперации науки и бизнеса представили их в Министерстве науки и высшего образования РФ заместителю министра Денису Секиринскому. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
«По инициативе вице-премьера Дмитрия Чернышенко в Минобрнауки России состоялась встреча руководителей молодежных цифровых платформ для кооперации науки и бизнеса. В мероприятии принял участие заведующий лабораторией физики магнитных гетероструктур и спинтроники для энергосберегающих информационных технологий МФТИ Александр Чернов. Модератором встречи выступил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский», — отметили в пресс-службе.
Ранее, во время пленарного заседания на Форуме будущих технологий с участием президента РФ Владимира Путина, Чернов предложил создать цифровую платформу, которая позволит ученым обмениваться технологиями, наработками и кооперироваться с индустриальными заказчиками. Первые образцы IT-продуктов, призванных помочь молодым и состоявшимся ученым и представителям бизнеса находить друг друга, представили на встрече в министерстве. По итогам встречи Секиринский предложил Чернову «дать обратную связь» после использования цифровых платформ и рассказать, что можно улучшить в их работе, а также разработать стратегию их продвижения.
О платформах.
Директор Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти имени А. В. Старовойтова Павел Стариков рассказал о домене «Наука и инновации». Это один из первых доменов, развернутых на единой цифровой платформе «ГосТех». На домене сформированы цифровые профили научных коллективов и отдельных участников научных проектов, представлены механизмы отслеживания информации об исследованиях на всех этапах их жизненного цикла с учетом отраслевой специфики.
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