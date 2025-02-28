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В Москве на станции метро состоялся органный концерт

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Органный концерт состоялся на станции Московского метрополитена «Мичуринский проспект». Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

«Впервые на площадке проекта “Музыка в метро” зазвучал настоящий орган. Уникальную возможность послушать знаменитые классические и современные произведения представил Московский международный Дом музыки (ММДМ). Портативный инструмент обладает всеми традиционными элементами устройства органа: кнопками, рычагами, регистрами, тремя клавиатурами для рук и 30 педалями для ног», — говорится в сообщении.

Отмечается, что концерт на станции метро «Мичуринский проспект» приурочили к 20-летию со дня торжественного открытия большого концертного органа Светлановского зала ММДМ.

«Штатный органист Дома музыки Тимур Халиуллин исполнил известные произведения. В программе прозвучали Ханс Циммер — музыка к фильму “Интерстеллар”, Петр Чайковский — “Вальс цветов”, Эндрю Ллойд Уэббер — “Призрак оперы”, Андрей Петров — “А я иду, шагаю по Москве” и другие известные композиции», — добавили в департаменте.

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