В Москве на станции метро состоялся органный концерт

«Впервые на площадке проекта “Музыка в метро” зазвучал настоящий орган. Уникальную возможность послушать знаменитые классические и современные произведения представил Московский международный Дом музыки (ММДМ). Портативный инструмент обладает всеми традиционными элементами устройства органа: кнопками, рычагами, регистрами, тремя клавиатурами для рук и 30 педалями для ног», — говорится в сообщении.