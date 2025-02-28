Впервые выявили вирус, манипулирующий поведением насекомых и растений

Ключевую роль в распространении этого вируса играют мушки-белокрылки (Bemisia tabaci), питающиеся соком большого числа растений, в том числе и томатов. Профессор Чжан Юцзюнь и его коллеги заинтересовались, как именно происходит процесс распространения вируса, для чего они всесторонне изучили то, как взаимодействуют друг с другом незараженные и зараженные томаты и мушки. Эти наблюдения указали на то, что вирус манипулирует не только растением, но и поведением разносящих его мушек.