В Ростовской области инвалида обманули на деньги мошенники

Согласно опубликованной информации, в 2023 году местный житель решил приобрести телефон через сайт бесплатных объявлений. Однако наткнулся на аферистов. Они обманули мужчину на 17 тысяч рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».