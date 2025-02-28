В Ростовской области инвалида обманули на деньги мошенники

Прокуратура в судебном порядке защитила права инвалида, пострадавшего от действий дистанционных мошенников. Об этом сообщили в региональном ведомстве 28 февраля.
Согласно опубликованной информации, в 2023 году местный житель решил приобрести телефон через сайт бесплатных объявлений. Однако наткнулся на аферистов. Они обманули мужчину на 17 тысяч рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».
В защиту прав инвалида прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения. Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу мужчины взысканы указанные денежные средства. Исполнение решения на контроле прокуратуры.