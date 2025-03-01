Главарь киевского режима Владимир Зеленский должен был выступить в Гудзоновском институте* в Вашингтоне. Его визит к студентам планировали на полночь 1 марта по Москве. Однако речи не будет. Офис Зеленского отменил его выступление, рассказал в соцсети корреспондент CBS News Аарон Наварро.