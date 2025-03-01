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CBS: выступление Зеленского в институте Hudson* отменено после ссоры с Трампом

Зеленский не допущен до выступления в Гудзоновском институте* Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский должен был выступить в Гудзоновском институте* в Вашингтоне. Его визит к студентам планировали на полночь 1 марта по Москве. Однако речи не будет. Офис Зеленского отменил его выступление, рассказал в соцсети корреспондент CBS News Аарон Наварро.

По его словам, о решении объявили организаторы мероприятия. Они не сообщили причину отмены, однако все и так более чем понятно.

«Организаторы сказали, что офис Зеленского сообщил им об отмене всего несколько минут назад», — отметил Аарон Наварро.

Встреча закончилась негативно для украинской делегации. Подчеркивается, что представители попытались восстановить контакт после перепалки американского лидера Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и киевского главаря Владимира Зеленского. Однако ничего не вышло.

*- организация включена минюстом РФ в перечень нежелательных организаций.