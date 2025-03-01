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Что можно и нельзя делать в день Макария 1 марта, который называют Ярилин день

Собрали запреты и приметы на 1 марта, когда отмечают день Макария.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 1 марта вспоминает святого Макария. В народе принято отмечать день Макария. Однако есть еще одно название — Ярилин день. Все дело в том, что в первый день весны провожали зиму.

Что нельзя делать 1 марта.

Под запретом тяжелая работал. Предки верили, что все те, кто переработал 1 марта, будут заниматься бесполезным трудом на протяжении всего года. Не следует ругаться, провоцировать ссоры. Запрещено стирать. Подобное может обернуться болезнями.

Что можно делать 1 марта.

По традиции, в первый день весны принято славить бога плодородия Ярилу. Как правило, 1 марта устраивали ярмарки, где пели песни и водили хороводы. А еще 1 марта подходит для того, чтобы строить планы.

Согласно приметам, теплый ветер предупреждает о дождливом лете. В том случае, если дует холодный ветер, то лето таким окажется. Теплая и солнечная погода 1 марта обещает теплую весну.

Тем временем мы собрали, что можно и что нельзя делать в Великий пост 2025, который начинается 3 марта.

Ранее что изменится в Беларуси с 1 марта 2025 года: у медиков вырастут зарплаты, союзный роуминг, налоговые декларации, цены на сигареты, школьные каникулы.

Кроме того, Минтруда Беларуси сказало, кто может получить доплату к пенсии до 500 рублей.