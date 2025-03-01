Депутат Госдумы Гаврилов рассказал о процедуре изъятия земельных участков

Так, по словам Гаврилова, если при проведении проверки инспектор зафиксирует факт неиспользования участка, то он вынесет только предписание об устранении нарушений. Далее даётся срок несколько месяцев на устранение замечаний из предписания. Если по истечении этого срока собственник не устранил замечания, инспектор фиксирует это, и с этого момента начинает исчисляться срок неиспользования участка — три года, по истечении которого можно обратиться в суд за изъятием земельного участка.