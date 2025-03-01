Депутат Госдумы Гаврилов рассказал о процедуре изъятия земельных участков

Вступающий в силу с 1 марта закон, который обязывает владельцев земельных участков очищать землю от хлама и сорняков, не расширяет перечень участков, которые возможно изъять.
Об этом в комментарии aif.ru рассказал депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.
«Во-первых, изъятие — крайняя мера в отношении злостных нарушителей правил использования земли. Во-вторых, изъять возможно земельный участок сельхозназначения или предоставленных для жилищного строительства. Новый закон этот перечень не расширяет», — отметил парламентарий, отвечая на вопрос корреспондента издания.
Гаврилов также подчеркнул, что никаких изъятий земель у граждан с 1 марта 2025 года, в связи с новым законом, не будет, так же как не будет автоматических изъятий в несправедливой ситуации, когда, допустим, пожилой человек по состоянию здоровья не смог ухаживать за своим участком и он пришел в запустение.
При этом процедура изъятия земельного участка существует, но она достаточно продолжительная и дает землепользователю дительный срок для исправления ситуации.
Так, по словам Гаврилова, если при проведении проверки инспектор зафиксирует факт неиспользования участка, то он вынесет только предписание об устранении нарушений. Далее даётся срок несколько месяцев на устранение замечаний из предписания. Если по истечении этого срока собственник не устранил замечания, инспектор фиксирует это, и с этого момента начинает исчисляться срок неиспользования участка — три года, по истечении которого можно обратиться в суд за изъятием земельного участка.
«Новый закон формализовал подходы к проведению проверок: перечень признаков неиспользования участка утвердит правительство, что защитит граждан от произвольного трактования закона инспектором», — отметил депутат.