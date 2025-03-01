Календарь на 1 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Молодые жены в этот день приглашали в гости золовок — сестер мужа — и угощали их блинами. Для невестки это были своеобразные смотрины: родственники мужа оценивали, какая она хозяйка и хорошо ли готовит. Чтобы отношения с золовкой были мирными, нужно было на праздник проявить к ней внимание и чем-то одарить. Ведь от золовки во многом зависело, как невестку примут свекор и свекровь. На посиделки можно было также позвать подруг. После ужина пели песни и водили хороводы. Если среди гостей были незамужние девушки, то для них устраивали гадания.