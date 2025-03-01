Герои вчерашних дней: какие кинопремьеры ждут нас в марте

Катя (Анастасия Талызина — «Воздух») живет в поселке городского типа с остроумным названием Жупа и мечтает о том, чтобы стать модельером, уехать в Москву и сделать оглушительную карьеру. Но родные и близкие не понимают амбициозных устремлений Катерины: мать то и дело отправляет ее полоть огород и обирать слизней с капусты, соседский парень рвется свататься, а будущая свекровь заявляет, что пора ей уже обзавестись детишками: 21 годик, как-никак. От такого напора Катя пытается бежать без оглядки, покидая Жупу то на попутном поезде, то на весельной лодке, а то и вовсе на своих двоих — но всякий раз судьба вновь и вновь выкидывает ее в тот самый день с капустой и сватовством. Ей предстоит разобраться в себе, найти тихую прелесть в Жупе и преодолеть собственные ошибки. Поможет ей в этом красавчик-фермер (Роман Евдокимов — «Перевал Дятлова»), в обществе которого Жупа уже не кажется столь глубокой дырой…