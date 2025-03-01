Следствие по телу: в Театре Гоголя идет процесс Раскольникова

Один из самых страшных образов в спектакле создает Алёна Гончарова. Она играет две роли. Появляется она в образе убиенной сестры процентщицы Лизаветы. На сцене идет следствие, допрос, но зритель смотрит на сидящую спиной к залу девушку в пальто и шляпе. Ее скрывает головной убор. Она отпускает односложные реплики, которые эхом звучат в пронзительной тишине. Она ничего не делает, но кисть ее руки ходит ходуном. И на это невозможно не обратить внимание. А потом эта несчастная девушка перевоплощается в лошадку из воспоминаний Родиона Раскольникова. Это животное — детская травма. Когда-то на глазах мальчика тощую кобылу запрягли в телегу, на которую посадили несколько человек. Они, испытывая на прочность лошадь, стали погонять ее, а когда та обессилела и упала, была зарублена пьяными наездниками. На то, как мечется по сцене Алёна, как умирает перед испуганным Родионом, смотреть без слез невозможно.