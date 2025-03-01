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В Москве закрыли участок оранжевой линии метро на выходные 1 — 2 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Поезда Калужско-Рижской линии Московского метрополитена 1 и 2 марта не будут ходить между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская». Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

«В эти дни вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ. Они будут ходить с 05:20 до 01:50 с остановками “Новые Черемушки”, “Профсоюзная”, “Академическая”, “Ленинский проспект”, “Шаболовская”, “Октябрьская”. Мы запустим около 60 автобусов особо большого класса. Интервал — от одной минуты. Кроме того, для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро на станциях: “Октябрьская”, “Новые Черемушки” и “Площадь Гагарина” (МЦК — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, ограничения необходимы в связи со строительством пересадки на будущую станцию «Академическая» Троицкой линии. Участок подземки будет также закрыт 15 — 16 и 22 — 23 марта.

«Пассажиров бесплатно будут угощать горячим чаем, шоколадом и печеньем. Чайные домики установят на станциях “Октябрьская” и “Новые Черемушки”, — анонсировали в ведомстве.

Временные изменения организации движения в выходные затронут и автомобилистов. Так, на улице Профсоюзная и проспекте 60-летия Октября перед пересечениями с другими улицами (Вавилова, Дмитрия Ульянова, Нахимовский проспект, Гарибальди) будут введены по 300 м выделенных полос. Ездить по временным выделенным полосам и по существующей полосе на Ленинском проспекте можно только городскому транспорту.

Кроме того, временно будет закрыта парковка на пяти участках: на улице Профсоюзной, проспекте 60-летия Октября, дублере Ленинского проспекта и др. Закроются несколько съездов в районе выделенных полос, но сохранится движение на съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону области по двум из четырех полос.

Метро