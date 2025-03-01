В Москве закрыли участок оранжевой линии метро на выходные 1 — 2 марта

«В эти дни вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ. Они будут ходить с 05:20 до 01:50 с остановками “Новые Черемушки”, “Профсоюзная”, “Академическая”, “Ленинский проспект”, “Шаболовская”, “Октябрьская”. Мы запустим около 60 автобусов особо большого класса. Интервал — от одной минуты. Кроме того, для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро на станциях: “Октябрьская”, “Новые Черемушки” и “Площадь Гагарина” (МЦК — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении.