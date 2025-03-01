Олимпийцы попросили заменить 220 медалей Игр-2024 в Париже

Парижский монетный двор получил 220 заявок на замену медалей Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает информационное агентство France24.
В официальном заявлении указано, что некоторые медали уже были заменены, и процесс продолжится по запросам спортсменов.
Новые награды будут аналогичны оригинальным, однако на них будет нанесен специальный защитный лак, что повысит их долговечность.
Ранее Олимпийский комитет Азербайджана направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет, чтобы заменить полученные спортсменами медали Олимпиады-2024 на новые. В частности, проблемы возникли с медалями семерых азербайджанских спортсменов.