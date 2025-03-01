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Олимпийцы попросили заменить 220 медалей Игр-2024 в Париже

Новые награды будут аналогичны оригинальным, однако на них будет нанесен специальный защитный лак.

Источник: Аргументы и факты

Парижский монетный двор получил 220 заявок на замену медалей Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает информационное агентство France24.

В официальном заявлении указано, что некоторые медали уже были заменены, и процесс продолжится по запросам спортсменов.

Новые награды будут аналогичны оригинальным, однако на них будет нанесен специальный защитный лак, что повысит их долговечность.

Ранее Олимпийский комитет Азербайджана направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет, чтобы заменить полученные спортсменами медали Олимпиады-2024 на новые. В частности, проблемы возникли с медалями семерых азербайджанских спортсменов.