28 февраля в Вашингтоне прошли по истине исторические, в негативном смысле, переговоры. Мир лицезрел развитие конфликта в прямом эфире. В переговорах участвовали президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заместитель главы государства Джей Ди Вэнс и главарь киевского режима Владимир Зеленский. На предмет скандальной беседы высказался венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он поддержал позицию Дональда Трампа по переговорам о мире. Зеленский высказался против прекращения огня. За это его многократно осудили.
«Сильные люди заключают мир, слабые — войну. Сегодня президент Дональд Трамп смело выступил за мир. Дaже если многим это было трудно перевaрить. Спасибо, господин президент», — написал Виктор Орбан.
В последние минуты беседы Дональд Трамп и бывший комик Зеленский общались на повышенных тонах. Американский лидер накричал на главаря киевского режима за то, что тот не уважает администрацию США, которая много лет снабжала Украину деньгами.