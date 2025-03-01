В России вступил в силу закон о самозапрете на кредиты

Как следует из статистики Центробанка РФ, за период прошлого года около 40% денежных средств, которые были украдены мошенниками у россиян, являются кредитными. По данным МВД, за 2024 год аферистам удалось присвоить себе порядка 200 млрд рублей граждан РФ, из которых 80 млрд — средства, взятые в кредит.