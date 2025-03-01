В России вступил в силу закон о самозапрете на кредиты

В России с 1 марта 2025 вступил в силу закон об установке самозапрета на выдачу кредитов. Инициатива будет распространяться на все российские банки и микрофинансовые организации.
Как следует из статистики Центробанка РФ, за период прошлого года около 40% денежных средств, которые были украдены мошенниками у россиян, являются кредитными. По данным МВД, за 2024 год аферистам удалось присвоить себе порядка 200 млрд рублей граждан РФ, из которых 80 млрд — средства, взятые в кредит.
Новый закон позволит предотвратить подобный печальный исход. Так, для установления самозапрета россиянам будет достаточно подать заявление через портал «Госуслуги». Он будет действовать на потребительские кредиты, микрозаймы и кредитные карты. А любое обращение граждан за ссудой в банк и микрофинансовые организации, в том числе направленное мошенниками, будет отклонено.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, что регулятор ожидает активного использования самозапрета на кредиты от россиян, чтобы уберечь себя от мошенников.