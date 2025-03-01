«Нужен новый лидер»: в ЕС подвели итоги встречи Трампа и Зеленского в США

На фоне скандала главаря киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас пообещала усилить военную помощь для Украины.
Каллас подчеркнула, что новый пакет помощи для Киева необходим для продолжения боевых действий. Кроме этого, она добавила, что после скандала Зеленского в Овальном кабинете «свободному миру нужен новый лидер».
«Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Европейцы должны принять этот вызов», — написала глава дипломатии ЕС в аккаунте социальной сети X.
Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского. На протяжении 10 минут Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс буквально отчитывали Зеленского. Позже разговор перешел в перепалку.
По информации телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского после конфликта. Ранее KP.RU подробно писал о ходе встречи Трампа и Зеленского.