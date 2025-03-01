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Военные пенсии в России проиндексировали с 1 марта 2025

Средний размер военных пенсий в России после индексации с 1 марта 2025 года составит 43 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 марта 2025 года проиндексировали выплаты военным пенсионерам, вдовам военнослужащих, а также лицам, приравненным к ним, включая бывших сотрудников МВД, ФСБ и других профильных ведомств.

Отмечается, что военные пенсии в РФ уже были проиндексированы с 1 октября 2024 года, а прибавка к ним составила 5,1%. Однако позднее, в связи с высокой инфляцией в стране, было принято решение о повторном повышении. Так, чтобы общий размер индексации составил 9,5%.

Индексация военных пенсий будет также действовать «задним числом», а россияне, которые подходят под данную категорию, получат пересчитанные госвыплаты уже в марте, включая доплату за январь и февраль 2025 года. При этом средний размер военной пенсии в России составит 43 тысячи рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что закон об индексации пенсий военнослужащим на 9,5% с 1 января 2025 был подписан президентом России Владимиром Путиным. Согласно документы, выплаты будут повышены с учетом фактической инфляции в стране.