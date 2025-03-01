Военные пенсии в России проиндексировали с 1 марта 2025

Отмечается, что военные пенсии в РФ уже были проиндексированы с 1 октября 2024 года, а прибавка к ним составила 5,1%. Однако позднее, в связи с высокой инфляцией в стране, было принято решение о повторном повышении. Так, чтобы общий размер индексации составил 9,5%.