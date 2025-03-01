Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск заявил, что Зеленский уволен с своей актерской работы

Маск прокомментировал скандал Трампа и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Глава Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск высказался по итогу переговоров президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Так, Маск заявил, что Зеленский уволен с его актерской работы.

28 февраля в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского, в рамках которой главы государств должны были подписать соглашение о редкоземельных ископаемых Украины. В ходе разговора, на протяжении 10 минут, американский глава и вице-президент США Джей Ди Вэнс буквально отчитали Зеленского. Позже разговор перешел в перепалку.

Как итог, американская сторона посчитала, что киевский главарь вел себя оскорбительно по отношению к Трампу. После этого украинскую делегацию попросили покинуть Овальный кабинет.

Ранее Маск уже комментировал действия Зеленского на переговорах в США. Американский бизнесмен подчеркнул, что своим поведением Зеленский уничтожил самого себя в глазах всего народа Соединенных Штатов.