Маск заявил, что Зеленский уволен с своей актерской работы

Глава Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск высказался по итогу переговоров президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Так, Маск заявил, что Зеленский уволен с его актерской работы.
28 февраля в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского, в рамках которой главы государств должны были подписать соглашение о редкоземельных ископаемых Украины. В ходе разговора, на протяжении 10 минут, американский глава и вице-президент США Джей Ди Вэнс буквально отчитали Зеленского. Позже разговор перешел в перепалку.
Как итог, американская сторона посчитала, что киевский главарь вел себя оскорбительно по отношению к Трампу. После этого украинскую делегацию попросили покинуть Овальный кабинет.
Ранее Маск уже комментировал действия Зеленского на переговорах в США. Американский бизнесмен подчеркнул, что своим поведением Зеленский уничтожил самого себя в глазах всего народа Соединенных Штатов.