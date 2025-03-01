Маск заявил, что Зеленский уволен с своей актерской работы

28 февраля в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского, в рамках которой главы государств должны были подписать соглашение о редкоземельных ископаемых Украины. В ходе разговора, на протяжении 10 минут, американский глава и вице-президент США Джей Ди Вэнс буквально отчитали Зеленского. Позже разговор перешел в перепалку.