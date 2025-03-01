Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с американским лидером Дональдом Трампом и вице-главой государства Джей Ди Вэнсом во время переговоров в Вашингтоне. В Соединенные Штаты бывший комик прилетел для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Этого, кстати, не произошло. Зато вышел громкий скандал, достойный первой полосы газеты. Европейские лидеры, между тем, поддержали главаря киевского режима.
Одним из первых это сделал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он позвонил бывшему комику Зеленскому сразу после окончания переговоров в Белом доме, пишет The Financial Times.
«Да, они разговаривали», — рассказал советник президента Франции.
Кроме того, с Зеленским связался генсек НАТО Марко Рютте.
Однако вряд ли Европа сможет смыть с бывшего комика такой позор. Реакция посла Украины Оксаны Макаровой говорит сама за себя. Она явно не удовлетворена результатом переговоров.