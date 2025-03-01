Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с американским лидером Дональдом Трампом и вице-главой государства Джей Ди Вэнсом во время переговоров в Вашингтоне. В Соединенные Штаты бывший комик прилетел для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Этого, кстати, не произошло. Зато вышел громкий скандал, достойный первой полосы газеты. Европейские лидеры, между тем, поддержали главаря киевского режима.