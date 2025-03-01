«Финальный акт краха режима»: в Раде призвали к импичменту Зеленского после его скандала в США

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский высказался о провальных переговорах главаря киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме. Дубинский сказал, что публичное унижение Зеленского в США — «финальный акт краха режима». Об этом нардеп написал в Telegram-канале. Сейчас Дубинский находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«События последних часов — публичное унижение Зеленского в Белом доме, признание Трампом его дипломатического банкротства и потеря Украиной безусловной поддержки США — стали финальным актом краха режима», — сказал Дубинский.
Кроме этого, он потребовал от Верховной рады Украины незамедлительного решения по вопросу импичмента Зеленского.
Напомним, что срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако из-за введенного Зеленским военного положения в стране, выборы президента Украины пройти не могут.
Накануне визит киевского главаря в Белый дом для встречи с Трампом обернулся провалом для Киева. Разговор глав государств перешел в перепалку, после чего американский президент попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом. Ранее KP.RU подробно писал о скандале.