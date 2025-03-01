«Финальный акт краха режима»: в Раде призвали к импичменту Зеленского после его скандала в США

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский высказался о провальных переговорах главаря киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме. Дубинский сказал, что публичное унижение Зеленского в США — «финальный акт краха режима». Об этом нардеп написал в Telegram-канале. Сейчас Дубинский находится в СИЗО по подозрению в госизмене.