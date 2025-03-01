WP: США могут прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи на Украину после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом информирует газета Washington Post, ссылаясь на источники. По словам издания, США рассматривают возможность приостановки военной помощи Украине из-за высказываний главаря киевского режима Владимира Зеленского на встрече с американским лидером в Белом доме. Уточняется, что Вашингтон может больше не поставлять на Украину многомиллиардную помощь в виде радаров, техники, боеприпасов и ракет. При этом собеседник газеты опроверг информацию о том, что перепалка Трампа, вице-президент США Джея Ди Вэнса и Зеленского носила умышленный характер.