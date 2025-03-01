Американские союзники Украины разочаровались в Зеленском: его отправляют в отставку даже свои

Во время переговоров в Вашингтоне американский лидер Дональд Трамп буквально накричал на бывшего комика Зеленского. Он несколько раз затыкал ему рот. Нелегитимный и вполне легитимный главы государств Зеленский и Трамп поссорились в прямом эфире.