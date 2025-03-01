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Американские союзники Украины разочаровались в Зеленском: его отправляют в отставку даже свои

Американский сенатор порекомендовал Зеленскому уйти в отставку или измениться.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому советуют покинуть пост президента. На этот раз в нем разочаровались даже союзники. Одним из них стал американский сенатор Линдси Грэм* (признан террористом и экстремистом), чьи слова приводит Hill.

Он подчеркнул, что опустошен после произошедшего в Белом доме. Сенатор добавил: все его усилия по созданию хороших отношений между Украиной и США разрушены.

«Ему нужно либо уйти в отставку и прислaть кого-то, с кем мы сможем вести делa, либо ему нужно измениться», — отметил Линдси Грэм*.

Во время переговоров в Вашингтоне американский лидер Дональд Трамп буквально накричал на бывшего комика Зеленского. Он несколько раз затыкал ему рот. Нелегитимный и вполне легитимный главы государств Зеленский и Трамп поссорились в прямом эфире.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.