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«Пришло время»: в Чехии высказались о поддержке Киева более, чем когда-либо

Президент Чехии заявил, что стоит на стороне Украины более, чем когда-либо.

Источник: Комсомольская правда

Президент Чехии Петр Павел не остался в стороне и прокомментировал скандал вокруг встречи президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне. Павел заявил, что сейчас Чехия стоит на стороне Украины более, чем когда-либо. Об этом чешский глава проинформировал в социальной сети Х.

«Мы стоим на стороне Украины более, чем когда-либо. Пришло время, чтобы Европа активизировала свои усилия», — сказал Павел.

Накануне в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского, в ходе которой главы должны были подписать соглашение о редкоземельных ископаемых Украины. Однако разговор перешел в перепалку, после чего Трамп буквально «вышвырнул» Зеленского из Белого дома.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позор Зеленского в Овальном кабинете. По ее словам, слова киевского главаря о том, что Соединенные Штаты «еще столкнутся с проблемами», намекают на террористические методы Киева.