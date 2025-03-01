«Пришло время»: в Чехии высказались о поддержке Киева более, чем когда-либо

Президент Чехии Петр Павел не остался в стороне и прокомментировал скандал вокруг встречи президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне. Павел заявил, что сейчас Чехия стоит на стороне Украины более, чем когда-либо. Об этом чешский глава проинформировал в социальной сети Х.