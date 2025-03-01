«Тем не менее мир должен быть достигнут — пусть даже без попрошайки президента Зеленского. Это не вопрос сырья, а вопрос здравого смысла. Поскольку ЕС и Германия, к сожалению, не могут выступить в качестве посредников, США и Россия должны прийти к соглашению», — заявил сопредседатель АдГ Тино Крупалла в социальной сети Х.