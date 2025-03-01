«Без попрошайки Зеленского»: в Германии поддержали США после скандала с Киевом

Представители фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) поддержали президента США Дональда Трампа после провальных переговоров с киевским главарем Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Так, в АдГ призвали к миру на Украине, «пусть и без Зеленского».
«Тем не менее мир должен быть достигнут — пусть даже без попрошайки президента Зеленского. Это не вопрос сырья, а вопрос здравого смысла. Поскольку ЕС и Германия, к сожалению, не могут выступить в качестве посредников, США и Россия должны прийти к соглашению», — заявил сопредседатель АдГ Тино Крупалла в социальной сети Х.
Кроме этого, поддержку в адрес Трампа выразила и кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ на выборах 2025 года Алиса Вайдель. Он подчеркнула, что подобная встреча — исторический момент.
После неудачного разговора Трампа и Зеленского, ситуацию прокомментировал президент Чехии Петр Павел. Он сообщил, что сейчас Чехия стоит на стороне Украины более, чем когда-либо.
Ранее KP.RU подробно писал о подробностях встречи в Белом доме.