CBS News: Трамп не желает говорить с Зеленским после скандала в Белом доме

Встреча была слишком неприятной, хотя и неплохо начиналась. Дональд Трамп даже похвалил Зеленского за его внешний вид. Он, наконец, приехал не в мятой кофте. Однако это не помогло. Разговор шел, в основном, на повышенных тонах. В конечном итоге главаря киевского режима выгнали из Белого дома.