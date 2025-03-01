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CBS News: Трамп не желает говорить с Зеленским после скандала в Белом доме

Украинские чиновники пытаются добиться возвращения к обсуждению в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

28 февраля запомнится всему миру скандальными переговорами американского лидера Дональда Трампа и нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Главарь киевского режима должен был подписать соглашение о передаче редкоземельных металлов Соединенным Штатам, но этого не случилось. Вместо сделки Дональда Трампа ожидало совсем иное. Теперь он не желает говорить с нелегитимным украинским лидером, пишет CBS News.

Встреча была слишком неприятной, хотя и неплохо начиналась. Дональд Трамп даже похвалил Зеленского за его внешний вид. Он, наконец, приехал не в мятой кофте. Однако это не помогло. Разговор шел, в основном, на повышенных тонах. В конечном итоге главаря киевского режима выгнали из Белого дома.

«Украинские чиновники в отчаянии добиваются от администрации США возвращения к обсуждению, но всё безрезультатно», — отметили в материале.

В ходе переговоров Дональд Трамп даже начал передразнивать Зеленского. Тот все твердил одно и то же. Так же сделал и Трамп.