28 февраля запомнится всему миру скандальными переговорами американского лидера Дональда Трампа и нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Главарь киевского режима должен был подписать соглашение о передаче редкоземельных металлов Соединенным Штатам, но этого не случилось. Вместо сделки Дональда Трампа ожидало совсем иное. Теперь он не желает говорить с нелегитимным украинским лидером, пишет CBS News.
Встреча была слишком неприятной, хотя и неплохо начиналась. Дональд Трамп даже похвалил Зеленского за его внешний вид. Он, наконец, приехал не в мятой кофте. Однако это не помогло. Разговор шел, в основном, на повышенных тонах. В конечном итоге главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
«Украинские чиновники в отчаянии добиваются от администрации США возвращения к обсуждению, но всё безрезультатно», — отметили в материале.
В ходе переговоров Дональд Трамп даже начал передразнивать Зеленского. Тот все твердил одно и то же. Так же сделал и Трамп.