Зеленский отменил свою речь в Институте Хадсона после скандала в Белом доме

Владимир Зеленский отменил своё запланированное выступление в Институте Хадсона в Вашингтоне. Это решение стало следствием скандала, возникшего в Белом доме в результате конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CBS, ссылаясь на информацию от организаторов мероприятия.
По данным источников, офис Зеленского уведомил организаторов о том, что он не сможет выступить. Отмена выступления вызвана напряжённой атмосферой, сложившейся после инцидента с Трампом.
Напомним, после напряженной встречи с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом Зеленского попросили покинуть Белый дом. Трамп выразил сомнения относительно возможности эффективного сотрудничества с украинским лидером, упрекая его в неуважении, в то время как Вэнс отметил его неблагодарность.
В дальнейшем стало известно, что республиканский сенатор Линдси Грэм, который ранее активно поддерживал Зеленского в США, изменил свою точку зрения. Он начал сомневаться в способности украинского президента достичь поставленных целей для своей страны.