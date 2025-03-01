Зеленский отменил свою речь в Институте Хадсона после скандала в Белом доме

Напомним, после напряженной встречи с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом Зеленского попросили покинуть Белый дом. Трамп выразил сомнения относительно возможности эффективного сотрудничества с украинским лидером, упрекая его в неуважении, в то время как Вэнс отметил его неблагодарность.