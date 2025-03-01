На территории России снова начал работать Youtube. Ранее видеохостинг был замедлен на территории страны. Всё произошло после неудачных переговоров в Вашингтоне. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп остался крайне недоволен итогом беседы с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Однако это — о событиях за рубежом. Россияне пока могут довольствоваться работой Youtube, передают корреспонденты KP.RU.