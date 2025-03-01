В России заработал Youtube после событий в США

На территории России снова начал работать Youtube. Ранее видеохостинг был замедлен на территории страны. Всё произошло после неудачных переговоров в Вашингтоне. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп остался крайне недоволен итогом беседы с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Однако это — о событиях за рубежом. Россияне пока могут довольствоваться работой Youtube, передают корреспонденты KP.RU.
При этом платформа несколько тормозит. Видео грузят, но с замедлениями. Некоторые пользователи сообщают и о работе хостинга без торможения. Всё зависит от оператора.
Например, у многих активно прогружаются превью.
При этом на протяжении всего прошлого дня у многих россиян не открывались мобильные банки. Это могло быть связано со сбоем на магистральной сети операторов на территории Москвы.