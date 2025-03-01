40 лет водил власти за нос: Коварный убийца годами жил под чужим именем, но совершил маленькую ошибку

В 1983 году Кэмпбелл был освобождён под залог, и тут же буквально растворился в воздухе, так и не явившись в суд. Он позаимствовал личность Коффмана, который был его однокурсником в университете Арканзаса и погиб в 1975 году в ДТП. В 1984 году убийца подал заявление на продление срока действия паспорта от имени Коффмана, используя в документе свою фотографию, но чужое имя. Удивительно, но этот фокус он проворачивал на протяжении всех 40 лет, которые провёл на свободе, хотя должен был сидеть в тюрьме. И только недавно его аферу наконец вскрыли, а Кэмпбелла, наконец, арестовали снова.