40 лет водил власти за нос: Коварный убийца годами жил под чужим именем, но совершил маленькую ошибку

В США произошла очередная история, достойная съёмок так любимых Голливудом фильмов про маньяков и убийц. 76-летний Стивен Крейг Кэмпбелл спокойно жил в штате Нью-Мексико под именем Уолтер Ли Коффман, купил землю и припеваючи жил на собственном участке около 40 лет, пока не выяснилось, что на самом деле он — жестокий убийца, скрывающийся от властей.
«76-летний Стивен Крейг Кэмпбелл был арестован в 1982 году после того, как он якобы подложил бомбу в ящик с инструментами у порога дома бойфренда своей бывшей жены в Вайоминге, согласно Министерству юстиции США (DOJ). Смертоносное устройство взорвалось, когда его жена открыла коробку, и дом и соседний участок загорелись», — пишет Daily Mail.
В 1983 году Кэмпбелл был освобождён под залог, и тут же буквально растворился в воздухе, так и не явившись в суд. Он позаимствовал личность Коффмана, который был его однокурсником в университете Арканзаса и погиб в 1975 году в ДТП. В 1984 году убийца подал заявление на продление срока действия паспорта от имени Коффмана, используя в документе свою фотографию, но чужое имя. Удивительно, но этот фокус он проворачивал на протяжении всех 40 лет, которые провёл на свободе, хотя должен был сидеть в тюрьме. И только недавно его аферу наконец вскрыли, а Кэмпбелла, наконец, арестовали снова.
В 1983 году Кэмпбелл был освобождён под залог и тут же сбежал. При обыске у преступника нашли целый арсенал оружия.
Ранее KP.RU сообщил, что в США мстительная дамочка заперла своего возлюбленного в полностью тёмной камере хранения, где тот провёл четыре дня без еды и воды.