Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские власти изъяли Успенский собор у канонической УПЦ

Черкасская областная военная администрация получила право распоряжаться земельным участком, на котором расположен исторический памятник.

Источник: Аргументы и факты

Власти Украины передали государству Успенский собор XII века, расположенный в Каневе Черкасской области, который ранее находился в пользовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Согласно заявлению ведомства, Черкасская областная военная администрация получила право распоряжаться земельным участком, на котором расположен исторический памятник.

Ранее в Черновцах три храма, принадлежавшие УПЦ, были незаконно переданы частному лицу из Ивано-Франковской области. В МИД России считают эти действия частью масштабной кампании Киева, направленной на ликвидацию УПЦ и конфискацию ее имущества.

Между тем стало известно, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) используют Богослужебные книги канонической Украинской православной церкви вместо туалетной бумаги.