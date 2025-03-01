Власти Украины передали государству Успенский собор XII века, расположенный в Каневе Черкасской области, который ранее находился в пользовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.
Согласно заявлению ведомства, Черкасская областная военная администрация получила право распоряжаться земельным участком, на котором расположен исторический памятник.
Ранее в Черновцах три храма, принадлежавшие УПЦ, были незаконно переданы частному лицу из Ивано-Франковской области. В МИД России считают эти действия частью масштабной кампании Киева, направленной на ликвидацию УПЦ и конфискацию ее имущества.
Между тем стало известно, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) используют Богослужебные книги канонической Украинской православной церкви вместо туалетной бумаги.