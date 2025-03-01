Украинские власти изъяли Успенский собор у канонической УПЦ

Ранее в Черновцах три храма, принадлежавшие УПЦ, были незаконно переданы частному лицу из Ивано-Франковской области. В МИД России считают эти действия частью масштабной кампании Киева, направленной на ликвидацию УПЦ и конфискацию ее имущества.