CBS News: в США не уверены, что смогут добиться прекращения огня на Украине

В администрации президента США Дональда Трампа высказались о неуверенности в том, что они смогут добиться прекращения огня на Украине после скандала с киевским главарем Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники.
28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания с Трампом соглашения о пользовании редкоземельными ископаемыми Украины. Однако встреча глав пошла не по плану и разговор перешел в словесную перепалку. После этого американский лидер буквально «вышвырнул» киевского главаря из Белого дома.
Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас пообещала усилить военную помощь для Киева после скандала Зеленского в Овальном кабинете. Она подчеркнула, что новый пакет помощи для Украины необходим для продолжения боевых действий.
Накануне представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) поддержали Трампа после провальных переговоров с Зеленским и призвали к миру на Украине без Зеленского.