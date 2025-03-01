Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS News: в США не уверены, что смогут добиться прекращения огня на Украине

Администрация Трампа выразила неуверенность в возможности прекратить огонь на Украине.

Источник: Комсомольская правда

В администрации президента США Дональда Трампа высказались о неуверенности в том, что они смогут добиться прекращения огня на Украине после скандала с киевским главарем Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания с Трампом соглашения о пользовании редкоземельными ископаемыми Украины. Однако встреча глав пошла не по плану и разговор перешел в словесную перепалку. После этого американский лидер буквально «вышвырнул» киевского главаря из Белого дома.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас пообещала усилить военную помощь для Киева после скандала Зеленского в Овальном кабинете. Она подчеркнула, что новый пакет помощи для Украины необходим для продолжения боевых действий.

Накануне представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) поддержали Трампа после провальных переговоров с Зеленским и призвали к миру на Украине без Зеленского.