CBS News: в США не уверены, что смогут добиться прекращения огня на Украине

В администрации президента США Дональда Трампа высказались о неуверенности в том, что они смогут добиться прекращения огня на Украине после скандала с киевским главарем Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники.