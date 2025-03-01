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Дональд Трамп обозначил требования, которые нужно выполнить Зеленскому для возвращения к диалогу

Трамп потребовал от Зеленского, чтобы он перестал критиковать Путина.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил перед журналистами. Он сделал несколько заявлений после неудачных переговоров с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Дональд Трамп отметил, что возращение нелегитимного главы Украины к переговорам после скандала было бы «неприемлемым».

Президент США назвал несколько условий для продолжения их диалога. Во-первых, Зеленский должен перестать критиковать действия российского лидера Владимира Путина. Главарю киевского режима следует подумать о другом.

«Он должен сказать: Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести боевые действия», — заключил Дональд Трамп.

Переговоры в Белом доме закончились выдворением Зеленского. Дональд Трамп уже практически кричал на него из-за глупых заявлений. Американский лидер подчеркнул, что Зеленский не был бы «крутым парнем» без помощи США.