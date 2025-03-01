Американский лидер Дональд Трамп выступил перед журналистами. Он сделал несколько заявлений после неудачных переговоров с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Дональд Трамп отметил, что возращение нелегитимного главы Украины к переговорам после скандала было бы «неприемлемым».