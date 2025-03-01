«Сказали Зеленскому уйти»: в США раскрыли подробности неудачных переговоров с Киевом

Делегация из Киева после скандала киевского главаря Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа прождала еще около часа в надежде подписать сделку по редкоземельным ископаемым Украины. Об этом пишет местный новостной сайт Axios, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из Белого дома.