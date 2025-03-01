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«Сказали Зеленскому уйти»: в США раскрыли подробности неудачных переговоров с Киевом

Axios: делегация из Киева после ссоры Зеленского еще час ждала подписания сделки.

Источник: Комсомольская правда

Делегация из Киева после скандала киевского главаря Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа прождала еще около часа в надежде подписать сделку по редкоземельным ископаемым Украины. Об этом пишет местный новостной сайт Axios, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из Белого дома.

Кроме этого, издание передает, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц «вышли из Овального кабинета, пошли туда, где сидел Зеленский, и сказали ему уйти».

При этом в Белом доме заверили, что о никакой заранее спланированной «засаде» для Зеленского не может быть и речи.

«Наш план состоял в том, чтобы подписать сделку по минералам, вступить в это экономическое партнерство и двигаться к миру», — сказал чиновник Белого дома.

Накануне президент США назвал несколько условий для продолжения диалога с Киевом. Среди них — прекращение критики в адрес российского главы Владимира Путина.

Ранее KP.RU подробно писал о перепалке между Трампом и Зеленским.