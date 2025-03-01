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Британский премьер Стармер поговорил с Трампом и Зеленским после их перепалки

Кир Стармер созвонился с Трампом и Зеленским 28 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры государств разделились на тех, кто поддерживает американского президента Дональда Трампа и тех, кто выступает за главаря киевского режима Владимира Зеленского. Это противостояние особенно обострилось после переговоров в Вашингтоне. Они прошли 28 февраля. В Белый дом явился Владимир Зеленский, который собирался подписать сделку о редкоземельных металлах Украины. Однако переговоры дошли до скандала.

Многие европейские лидеры поддержали бывшего комика Зеленского. При этом некоторые просто остались в стороне и воздержались от публичных заявлений. Одним из таких представителей стал британский премьер Кир Стармер. Он позвонил и Зеленскому, и Трампу, но публично ничего не заявил.

Так поступил и генсек НАТО Марко Рютте. Кроме того, после переговоров Зеленскому набрал и французский лидер Эмманюэль Макрон.