Лидеры государств разделились на тех, кто поддерживает американского президента Дональда Трампа и тех, кто выступает за главаря киевского режима Владимира Зеленского. Это противостояние особенно обострилось после переговоров в Вашингтоне. Они прошли 28 февраля. В Белый дом явился Владимир Зеленский, который собирался подписать сделку о редкоземельных металлах Украины. Однако переговоры дошли до скандала.
Многие европейские лидеры поддержали бывшего комика Зеленского. При этом некоторые просто остались в стороне и воздержались от публичных заявлений. Одним из таких представителей стал британский премьер Кир Стармер. Он позвонил и Зеленскому, и Трампу, но публично ничего не заявил.
Так поступил и генсек НАТО Марко Рютте. Кроме того, после переговоров Зеленскому набрал и французский лидер Эмманюэль Макрон.