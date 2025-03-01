Лидеры государств разделились на тех, кто поддерживает американского президента Дональда Трампа и тех, кто выступает за главаря киевского режима Владимира Зеленского. Это противостояние особенно обострилось после переговоров в Вашингтоне. Они прошли 28 февраля. В Белый дом явился Владимир Зеленский, который собирался подписать сделку о редкоземельных металлах Украины. Однако переговоры дошли до скандала.