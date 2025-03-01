ОСАГО исключили из перечня обязательных документов для регистрации авто

С 1 марта в России полис ОСАГО больше не будет обязательным документом для регистрации автомобилей. Это решение было принято в рамках нового закона, подписанного президентом Владимиром Путиным.
Теперь владельцы автомобилей не обязаны предоставлять полис ОСАГО при смене собственника, что упрощает процесс регистрации.
Кроме того, в закон об ОСАГО и закон о безопасности дорожного движения внесены изменения, которые отменяют требование о необходимости заключения договоров ОСАГО перед регистрационными действиями. Это нововведение направлено на упрощение бюрократических процедур и снижение нагрузки на автовладельцев.
Также закон вводит новые правила для владельцев автомобилей, находящихся в розыске. Теперь прекращение государственного учета транспортного средства возможно по заявлению владельца в случае кражи или угона. При продаже автомобиля владельцы смогут сразу же снимать его с учета в ГИБДД, что значительно ускоряет процесс и избавляет от необходимости ожидать 10 дней после обращения в ведомство.
Ранее в некоторых регионах России изменились параметры расчёта стоимости ОСАГО, что привело к росту цен на полисы в одних субъектах и снижению в других.