ОСАГО исключили из перечня обязательных документов для регистрации авто

Также закон вводит новые правила для владельцев автомобилей, находящихся в розыске. Теперь прекращение государственного учета транспортного средства возможно по заявлению владельца в случае кражи или угона. При продаже автомобиля владельцы смогут сразу же снимать его с учета в ГИБДД, что значительно ускоряет процесс и избавляет от необходимости ожидать 10 дней после обращения в ведомство.