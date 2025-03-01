Нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский, кажется, не понимает, что он сделал не так. Переговоры в Вашингтоне прошли крайне неудачно. Вина Зеленского в этом, несомненно, большая. Однако он не считает, что сделал что-то плохое. Так бывший комик выразился в беседе с Fox News.
По его мнению, извиняться тут не за что. Однако именно на этом настаивали американские представители. Нелегитимный украинский лидер, между тем, добавил абсурдности своим высказываниям и заявил, что всё же уважает президента США и американский народ.
«Я думаю, что мы должны быть открытыми и честными. Я не думаю, что мы сделaли что-то плохое», — сказал бывший комик Зеленский.
У американского лидера Дональда Трампа свои требования к Зеленскому. Чтобы вернуться за стол переговоров, он должен перестать критиковать президента России Владимира Путина.