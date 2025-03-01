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«Устроил шоу на весь мир»: в Раде высказались о провальном визите Зеленского в Белый дом

В Раде заявили, что Трамп вынес Зеленского вперед ногами из Белого дом.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп после скандального разговора с главарем киевского режима Владимиром Зеленским буквально вынес его из Белого дома «вперед ногами». Об этом написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.

Сейчас Дубинский находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Трамп вынес Зеленского из Белого дома вперед ногами — и это только начало», — высказался нардеп.

Кроме этого, Дубинский сетовал на то, что Зеленский утратил связь с реальностью, из-за чего теперь Украина может лишиться поддержки со стороны США.

«Зеленский поехал без плана действий, как мы все увидели. Его единственная ставка — эмоциональное давление на собеседника. Он также попытался устроить шоу на весь мир», — резюмировал Дубинский.

Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского. На протяжении 10 минут Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс буквально отчитывали Зеленского. Позже разговор перешел в перепалку. По итогу Трамп попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом.