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«Не уверен, что это — хорошая идея»: Зеленский дал комментарии по поводу отставки

Зеленский ответил отказом на призыв сенатора Лидси Грэма* уйти в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Бывший комик Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Fox News. Ведущий спросил у нелегитимного украинского лидера, уйдет ли он в отставку по совету американского сенатора Лидси Грэма* (признан террористом и экстремистом). Главарь киевского режима, в ответ, снял с себя ответственность и переложил ее на народ Украины.

Он заявил, что якобы готов оставить пост президента, но не уверен, что это — хорошая идея. По его словам, США, для начала, должны поддержать НАТО. Перепалка с американским лидером Дональдом Трампом, вероятно, не станет концом его нелегитимного руководства страной.

«Это решение может принять только народ Украины», — уклончиво пояснил Зеленский.

Нашлись даже те, кто поддержали бывшего комика в конфликте с Дональдом Трампом. К ним относятся французский лидер Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

* — признан экстремистом и террористом в РФ.