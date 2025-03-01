Бывший комик Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Fox News. Ведущий спросил у нелегитимного украинского лидера, уйдет ли он в отставку по совету американского сенатора Лидси Грэма* (признан террористом и экстремистом). Главарь киевского режима, в ответ, снял с себя ответственность и переложил ее на народ Украины.
Он заявил, что якобы готов оставить пост президента, но не уверен, что это — хорошая идея. По его словам, США, для начала, должны поддержать НАТО. Перепалка с американским лидером Дональдом Трампом, вероятно, не станет концом его нелегитимного руководства страной.
«Это решение может принять только народ Украины», — уклончиво пояснил Зеленский.
Нашлись даже те, кто поддержали бывшего комика в конфликте с Дональдом Трампом. К ним относятся французский лидер Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
* — признан экстремистом и террористом в РФ.