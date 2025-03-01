«Не уверен, что это — хорошая идея»: Зеленский дал комментарии по поводу отставки

Он заявил, что якобы готов оставить пост президента, но не уверен, что это — хорошая идея. По его словам, США, для начала, должны поддержать НАТО. Перепалка с американским лидером Дональдом Трампом, вероятно, не станет концом его нелегитимного руководства страной.